Fenerbahçe 3 Kişiyle Çalıştı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürürken, idmana sadece Andre Ayew, Ferdi Kadıoğlu ve Serhat Kot katıldı. Ayew ayrıca teknik heyet ve takımla tanıştı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İzmir'de Altınordu ile oynanan maçtan sonra tekrar İstanbul'a dönen Fenerbahçe hazırlıklarını 3 futbolcuyla sürdürdü. Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde başlayan antrenmana Andre Ayew, Ferdi Kadıoğlu ve Serhat Kot katıldı. İdmanda kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Yeni transfer Andre Ayew, antrenman öncesi teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Ganalı yıldız, antrenman öncesi kaleci Volkan Demirel ile de sohbet etti. Fenerbahçe çalışmalarına 1 günlük iznin ardından pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İHA)