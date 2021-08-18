Fenerbahçe 3 eksikle çalıştı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, saat 09.30'da başlayan idmanda futbolcular iki gruba ayrıldı. Adana Demirspor maçında oynayan oyuncuların yer aldığı ilk grup idmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer gruptaki futbolcular ise ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları antrenmanda 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia ve Dimitris Pelkas'ın tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı çalışmayla HJK Helsinki maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Fenerbahçe - HJK Helsinki karşılaşması 19 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te Ülker Stadyumu'nda oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı