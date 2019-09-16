Fenerbahçe: 3-1

16.09.2019 22:10

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Halis Özkahya (xx), Volkan Ahmet Narinç (xx), Asım Yusuf Öz (xx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona (xx) - Juanfran (xxx), Welinton (xxx), Caulker (xx), Nsakala (xxx), Ceyhun (xx) (Dk. 80 Salih Uçan), Siopis (xxx), Efecan (x) (Dk. 24 Djalma Campos xx), Bakasetas (xxx), Ferhandes (xxx) (Dk. 69 Bammou xx), Cisse (xxx)

FENERBAHÇE: Altay (xx) - Ozan (xx), Jailson (xx), Zanka (xx) (Dk. 68 Ferdi Kadıoğlu x), Dirar (xx), Tolga Ciğerci (xxx), Gustavo (xx), Deniz (xx) (Dk. 68 Alper Potuk x), Kruse (xx), Rodrigues (xx) (Dk. 84 Mevlüt), Vedat (xx)

GOLLER: Dk. 45+2 - Dk. 46 Cisse, Dk. 62 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor) - Dk. 39 Tolga Ciğerci (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor) - Dirar (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 4'üncü haftasında lider Alanyaspor sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yendi.

Maç öncesinde yoğun güvenlik önleminin alınması dikkat çekti. Futbolseverler maça ilgi gösterdi. Sarı lacivertli takımda futbolculuk yaşantısını sonlandırıp, teknik heyete geçen Volkan Demirel, takımla beraber ilk maçına geldi.

Takım ısınırken saha kenarında duran Volkan, daha sonra tribüne çıktı. Henüz gerekli belge ve diploması olmayan Volkan Demirel, bu nedenle tribünde oturarak maçı takip etti.

Alanyasporlu futbolcular ısınmaya üzerinde 'İyilik zamanı, kök hücre bağışı hayat kurtarır' yazılı pankartla çıktı.

Fenerbahçe'de sakat olan Emre Belözoğlu, Victor Moses, Mauricio Isla ve Hasan Ali Kaldırım kadroda yer almazken, Aytemiz Alanyaspor'da Haydar Yılmaz ve Lokman Gör zorlu mücadelede forma giyemedi.

İki takım sahaya, üzerinde 'Sepsis'i önlemek ellerinde! Yoğun bakım hayat kurtarır' yazılı pankartla çıktı.

Maçı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile birlikte izledi.

9'uncu dakikada Ceyhun'un ceza alanı dışı sağ çaprazından direkt kaleye vurduğu topa kaleci Altay tek hamlede sahip oldu.

24'üncü dakikada sakatlanan Alanyasporlu Efecan sahayı sedye ile terk etti. Oyuncunun yerine Djalma Campos girdi.

34'üncü dakikada Juanfran'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Altay topu çift yumrukla uzaklaştırdı. Djalma Campos'un ceza alanı dışından gelişine vurduğu top farklı şekilde üstten auta çıktı.

39'uncu dakikada ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Rodrigues'in pasında Kruse topukla Tolga Ciğerci'ye bıraktı. Tolga Ciğerci, ceza alanı içinde sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

43'üncü dakikada Bakasetas'ın sol kanattan ortasında Fernandes, arka direkte sağ ayağıyla vurdu, ancak topa kaleci Altay iki hamlede sahip oldu.

45+2'nci dakikada Fernandes'in uzun kullandığı taç atışında kaleci Altay'la savunmanın anlaşamamasından dolayı boşta kalan topu Bakasetas altı pas içindeki Cisse'ye çıkardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

İlk yarı 1-1 berabere kapandı.

46'ncı dakikada kaleci Altay, kale vuruşunu kısa kullanarak Jailson ile oynadı. Jailson, kendi ceza alanı içinde topu uzaklaştırmak istedi ancak baskı yapan Bakasetas'a çarpan top Cisse'nin önünde kaldı. Cisse, ceza alanı içinde sağ ayağıyla yerden vurdu ve topu ağlara gönderdi: 2-1.

62'nci dakikada savunmada Ozan Tufan'ın kaptırdığı top sonrasında sol çaprazdan ceza alanı içine giren Fernandes, sağ ayağıyla yerden vurdu. Top Altay'ın altından ağlarla buluştu: 3-1.

64'üncü dakikada Aytemiz Alanyaspor ceza alanı içinde yaşanan karambolde top Muriç'in önünde kaldı. Muriç'in zor pozisyonda yaptığı vuruş önce kaleciye sonra yan kale direğine çarparak oyuna döndü.

79'uncu dakikada Vedat Muriç'in ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Marafona tokatlayarak uzaklaştırdı.

90+1'inci dakikada Cisse'nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Bakasetas'ın şutu üst direkten auta gitti.

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 3-1 kazandı.

Kaynak: DHA