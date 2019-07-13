Fenerbahçe, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.