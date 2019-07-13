Fenerbahçe, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı.
Fenerbahçe, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı.
Kaynak: AA
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