Fenerbahçe 24 yıllık seriyi sürdürdü

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Fenerbahçe, Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak rakibine Kadıköy'de 24 yıldır kaybetmeme serisini sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak rakibi karşısında 24 yıllık serisine devam etti.. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ligde Trabzonspor'a son olarak 23 Ağustos 1997 tarihinde 3-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, 25 maçtır Trabzonspor'a kaybetmezken, bu müsabakalardan 13 galibiyet ve 12 beraberlik aldı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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