Fenerbahçe 20 Yıl Sonra İlk Peşinde

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde deplasmanda 1-0 yenildiği Benfica'dan rövanşı alarak play-off turuna kalmak istiyor.

Portekiz temsilcisi karşısında deplasmandaki ilk maçtan 1-0'lık yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, 1959'dan itibaren yer aldığı Avrupa arenasında, daha önce 29 tur mücadelesinde ilk maçları kaybetti. Fenerbahçe bu mücadelelerde sadece 1 rövanşta sonucu lehine çevirerek tur atlamayı başardı.

TEK TUR SEVİNCİ GÖTEBORG'A KARŞI

Fenerbahçe, ilk maçlarda yenildiği 29 eşleşmede tek tur sevincini, 20 yıl önce 1998-1999 sezonunda Göteborg karşısında yaşadı. UEFA Kupası ön eleme turunda İsveç'in Göteborg takımıyla eşleşen Fenerbahçe, deplasmandaki ilk maçtan 2-1 yenik ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip, İstanbul'daki rövanşta 25 Ağustos 1998'de Elvir Baliç'in tek golüyle kazanarak Göteborg'u elemeyi başardı.

FENERBAHÇE SON 3 ELEMEDE SINIFTA KALDI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 3 ön eleme turunu da geçemedi. Sarı-lacivertliler 2013-2014 sezonu play-off turunda Arsenal'e 3-0 ve 2-0 yenildi.

Fenerbahçe, 2015-2016'da ise Shakhtar Donetsk'le sahasında 0-0 berabere kalıp deplasmanda 3-0 yenilmiş ve kupa dışında kalmıştı. Sarı-lacivertliler, 2016-2017'de de Monaco'yu sahasında 1-0 yenmesine rağmen rövanşı 3-1 kaybedip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayalini gerçekleştirememişti.

Fenerbahçe, bu aşamada en son 2013-2014 sezonunda tur geçti. Söz konusu sezona 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Salzburg takımın karşısında Fenerbahçe turu geçen taraf olmuştu.

FENERBAHÇE KADIKÖY'DE KOLAY KOLAY YENİLMİYOR

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki rövanşta taraftarının da desteğiyle turu geçmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Kadıköy'de oynadığı son 12 maçta tek mağlubiyet yaşadı. Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, yaklaşık 3 yıldır Ülker Stadı'nda çıktığı 12 Avrupa kupası mücadelesinde 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

FENERBAHÇE'NİN 2 FARKLI KAZANMASI GEREKİYOR

Fenerbahçe'nin Benfica'yı elemesi için sahadan en az 2 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. Sarı-lacivertliler, 90 dakikayı 1-0 önde tamamlarsa maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da gol olmazsa tur atla yan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

BENFICA'DA ÜÇ EKSİK VAR

Benfica, dün Ülker Stadyumu'nda yaptığı taktik çalışmayla hazırlıklarını tamamladı. Portekiz temsilcisinde Jonas Gonçalves Oliveira, Filip Krovinovic ve Tyronne Ebuehi bugünkü maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.