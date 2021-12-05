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Fenerbahçe 2 maç sonra iç sahada kazandı

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Fenerbahçe 2 maç sonra iç sahada kazandı

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederek 2 maç sonra evinde galibiyet aldı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederek 2 maç sonra evinde galibiyet aldı.

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Müsabakanın 13. dakikasında Berisha ve 70, 79 ve 90. dakikalarında Serdar Dursun'un attığı golle galibiyete uzanan sarı-lacivertli ekip iç sahada 2 maç sonra kazanmış oldu. Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup olmuş, 12. haftasında Kayserispor ile 2-2 berabere kalmıştı. Sarı-lacivertli ekip Rizespor karşısında aldığı bu galibiyetle Kadıköy'de 2 maçın ardından galibiyetle tanışmış oldu.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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