Fenerbahçe 2'de 2 yaptı

25.08.2019 00:00

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 2. hafta mücadelesinde Başakşehir, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 mağlup kapatan sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıda Vedat ve Dirar'ın golleriyle 2-1 kazanarak puanını 6'ya yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

3. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Edin Visca, topu direkt olarak kaleye gönderirken, kaleci Altay son anda kornere çıkardı. 10. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşu yine Edin Visca kullandı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Chedjou kafayı vurdu ancak kaleci Altay topa sahip oldu. 16. dakikada Deniz Türüç'ün soldan yaptığı ortada savunmanın arkasına hareketlenen Vedat Muriqi'nin vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 31. dakikada Kruse'nin soldan yaptığı ortada Deniz Türüç topa bekletmeden vururken, meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı gitti. 32. dakikada Başakşehir çok hızlı çıktı. Mert Günok'un uzun pasına hareketlenen Crivelli, Jailson'dan sıyrıldıktan sona son çizgiye indi. Bu futbolcu topa kayarak müdahale etmek isteyen kaleci Altay'ın üzerinden çok şık şekilde aşırtarak topu ağlara gönderdi. 1-0 43. dakikada Emre Belözoğlu, savunmanın arkasına sarkan Deniz Türüç'e çıkardı. Bu futbolcu müsait pozisyondaki Vedat'a aktardı. Vedat Muriqi yerden bir vuruşla topu boş kaleye gönderdi. Ancak VAR uyarısıyla Deniz'in ofsaytta olduğu tespit edildi ve gol iptal edildi.

İKİNCİ YARI

52. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu kapan Azubuike, uzak köşedeki Visca'ya ortaladı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. 61. dakikada Arda Turan'ın ara pası sonrasında savunmanın arkasına sarkan ve kaleci Altay'la karşı karşıya kalan Visca, çok net pozisyonda Altay'ı geçemedi. Genç kaleci 2 hamlede topa sahip oldu. 64. dakikada kazanılan korner atışını soldan Emre Belözoğlu kullandı. Penaltı noktası üzerinde Ozan Tufan kafayı vurdu ancak kaleci Mert topu kontrol etti. 74. dakikada Furkan'ın soldan ortasında Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top Mossoro'da kaldı. Bu futbolcunun pasında Visca topa bekletmeden vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. 77. dakikada Tolga Ciğerci sağdan uzun bir pas gönderdi. Savunmanın arkasına sarkan Vedat Muriqi bekletmeden vurdu ve eşitliği getiren isim oldu. 1-1 79. dakikada Visca'nın sağdan ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Mossoro yerden vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta çıktı. 81. dakikada 2 rakibinden sıyrılan Visca ceza sahasına yerden ortaladı. Savunmadan önce Furkan şutunu çekti ancak top direğin dibinden dışarı gitti. 83. dakikada Emre'nin kullandığı korner atışında kaleci Mert topu yumrukladı ancak meşin yuvarlak kısa düştü. Zajc bekletmeden vurdu ancak top az farkla auta çıktı. 90+3. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Ferdi'nin sağdan yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Dirar kafayı vurdu ve Fenerbahçe'yi öne geçiren isim oldu. 1-2

Stat: 3. İstanbul Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx M.Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Vieira xx, Chedjou xx, Aziz Behich xx, Azubuike xxx, Mossoro xx, Visca xxx, Arda Turan xx (Furkan dk. 66 xxx), Elia x (Kerim Frei dk. 29 xx), Crivelli xxx (Guldbrandsen dk. 78 x) Yedekler: Volkan, Demba Ba, Soner, Ponck, Uğur Uçar, Robinho, Gökhan İnler Teknik Direktör: Okan Buruk Fenerbahçe: Altay xxx, Ozan xxx, Jailson xx, Zanka xx, Dirar xxx, Emre xxx, Tolga Ciğerci xx (Alper dk. 90+1 ?), Deniz x (Zajc dk. 73 xx), Kruse xx, Rodrigues x (Ferdi dk. 55 xx), Vedat xxx Yedekler: Harun, Mehmet Ekici, Serdar Aziz, Sadık, Allahyar, Murat Sağlam, Abdulcebrail Teknik Direktör: Ersun Yanal Goller: Crivelli (dk. 32) (M.Başakşehir), Vedat (dk. 77), Dirar (dk. 90+3) (Fenerbahçe) Sarı kart: Okan Buruk (Teknik direktör) (M.Başakşehir)

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA