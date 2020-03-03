Fenerbahçe: 2-1

03.03.2020 22:39 | Son Güncelleme: 03.03.2020 22:39

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu x, Erdinç Sezertam x, Serkan Çimen x

TRABZONSPOR: Erce xxx - Kamil Ahmet xxx, da Costa xxx, Campi xx, Novak xxx, Sosa xx, Abdulkadir Parmak xx, Ndiaye x (Dk. 39 Guilherme xx), Ekuban xxx (Dk. 75 Abdülkadir Ömür x), Nwakaeme xx (Dk. 89 Bilal), Sörloth xxxFENERBAHÇE: Altay x - Isla xx, Jailson x, Falette (Dk. 10 Tolgay xx), Deniz x, Ozan xx, Gustavo xx, Mehmet xxx, Kruse x (Dk. 75 Ferdi x), Tolga x (Dk. 72 Zajc x), Muriç xxxGOLLER: Dk. 46 Sörloth, Dk. 66 Novak (Trabzonspor) - Dk. 82 Muriç (Fenerbahçe)SARI KARTLAR: Sosa, Kamil Ahmet (Trabzonspor) - Tolga, Tolgay, Gustavo (Fenerbahçe)

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın rövanşı 21 Nisan'da İstanbul'da oynanacak.

4'üncü dakikada savunmadan seken top ceza sahası yayının sağındaki Sosa'nın önünde kaldı, onun vuruşunda Altay son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.20'nci dakikada Mehmet Ekici orta sahadan aldığı topla ceza sahası yayının önüne kadar ilerledikten sonra şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.27'nci dakikada ceza sahası yayının gerisinden Ozan'ın kaleye gönderdiği sert şutu Erce yatarak kontrol etti.32'nci dakikada Ekuban ceza sahası yayının üzerinde topu rakibinden kurtardıktan sonra şutunu çekti, Altay meşin yuvarlağı kontrol etti.45+3'üncü dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği sert şutu Erce son anda yumruklayarak uzaklaştırdı.46'ncı dakikada Sörloth ceza sahası yayının gerisinden kaptığı topla ceza sahasına girdikten sonra kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak Altay'ın solundan ağlarla buluştu: 1-0.50'nci dakikada Ekuban'ın şutunda savunmanın uzaklaştırdığı top ceza sahası sol çaprazında Guilherme'nin önünde kaldı onun vuruşunda savunma son anda meşin yuvarlağı kornere çıkardı.66'ncı dakikada Ekuban sol kanattan getirdiği topla ceza sahası içerisinde girdikten sonra penaltı noktasına çıkardığı yerden pasında Novak'ın gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.76'ncı dakikada Ferdi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Isla'nın kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı son anda da Costa kafayla çizgiden çıkararak kornere çeldi.81'inci dakikada Ozan'ın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği sert şutu Erce son anda uzanarak kornere çeldi.82'nci dakikada Mehmet Ekici'nin sağ kanattan ortasında altıpasın üzerinde topa iyi yükselen Muriç'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.88'inci dakikada Muriç'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ferdi'nin gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlak üstten auta gitti.Karşılaşma 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.FALETTE VE NDIAYE DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'de 6'ncı dakikada ceza sahası yayının solunda Simon Falette, Jose Sosa ile girdiği hava topu mücadelesinde çarpışarak yerde kaldı. Bir süre saha içinde tedavisi gerçekleştirilen Falette, daha sonra sedye ile ambulansa taşınarak hastaneye götürüldü. Falette'nin yerine 10'uncu dakikada Tolgay Arslan oyuna dahil oldu. Trabzonspor'da ise Ndiaye 37'nci dakikada yedek kulübesine değişiklik işaret ederek 39'uncu dakikada yerine Guilherme'ye bıraktı. Ndiaye'nin darbeye bağlı olarak bir sakatlık yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA