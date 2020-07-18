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Fenerbahçe: 133 Beşiktaş: 125

Fenerbahçe, daha önce 351 kez karşı karşıya geldiği Beşiktaş'ı 133 kez mağlup ederken, 125 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe: 133 Beşiktaş: 125
18.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:35

Fenerbahçe, daha önce 351 kez karşı karşıya geldiği Beşiktaş'ı 133 kez mağlup ederken, 125 mağlubiyet aldı. 93 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile derbi mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe daha önce 351 kez karşılaştığı rakibini 133 kez mağlup etmeyi başarırken, 125 müsabakada ise mağlup oldu. İki takım arasında oynanan 93 müsabaka ise berabere sonuçlandı. İki takım arasındaki müsabakalarda en farklı kazanan takım 6 Aralık 1958 tarihinde devre arasındaki bir hazırlık maçında 7-0'lık skorla Fenerbahçe olurken, resmi maçlarda en farklı kazanan takım ise 23 Mart 1941 tarihinde Dörtler Turnuvası'nın 3.maçında 7-1'lik skorla Beşiktaş oldu.

Fenerbahçe, rakibini 45 senedir, Beşiktaş ise 30 senedir 4 ya da üstü bir farkla mağlup edemedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Şu an buradasınız: Fenerbahçe: 133 Beşiktaş: 125 - Spor
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