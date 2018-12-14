Fenerbahçe 11. Galibiyetini Aldı
THY Euroleague'in 12. haftasında Fenerbahçe, AX Armani Exhange Olimpia Milan'ı konuk etti.
THY Euroleague'in 12. haftasında Fenerbahçe, AX Armani Exhange Olimpia Milan'ı konuk etti. Mücadeleyi 92-85 kazanan sarı-lacivertliler, 11. galibiyetini elde etti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
Hakemler: Miguel Perez xx, Sreten Radovic xx, Olegs Latisevs xx
Fenerbahçe: Kalinic xx 8, Green xx 3, Melli xx 5, Sloukas xx 9, Guduric xxxx 20, Vesely xxx 17, Dixon xx 5, Datome xxx 10, Lauvergne xxx 15
Başantrenör: Zeljko Obradovic
EA7 Olimpia Milano: Delle Valle x 2, James xxxx 31, Micov xx 8, Gudaitis xx 13, Bertans, Tarczewski xx 9, Kuzminskas xx 13, Burns, Jerrells x 7, Brooks x 2
Başantrenör: Simone Pianigiani
1. periyot: 15-21
Devre: 40-40
3. periyot: 67-58
(İHA)