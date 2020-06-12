Fenerbahçe 10 kişiyle kazandı
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Fenerbahçe 10 kişiyle kazandı

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u ağırladı.

Fenerbahçe 10 kişiyle kazandı
12.06.2020 23:17 | Son Güncelleme: 12.06.2020 23:37

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, 12. dakikada Ozan Tufan'ın kırmızı kart görmesi sonrası 10 kişi kalmasının ardından 1-0 geriye düştüğü müsabakada, Vedat Muriqi ve Luiz Gustavo'nun golleriyle 2-1 kazandı.

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u konuk etti. Müsabakanın 12. dakikasında Ozan Tufan, Kayserisporlu futbolcuya yaptığı müdahale sonrasında ilk olarak sarı kart gördü. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu tekrar izledi ve Tufan'a kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Müsabakanın 59. dakikasında Mensah'ın frikikten attığı golle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılara Fenerbahçe'den cevap Vedat Muriqi ve Luiz Gustavo'dan geldi. Mücadelenin 87. dakikada Kayserisporlu futbolcunun eliyle müdahalesi sonrası hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterirken, Vedat Muriqi golü kaydeden isim oldu. 88. dakikada ise Emre Belözoğlu, orta sahada aldığı topu Gustavo'nun önüne bıraktı. Ceza sahası dışında topla buluşan Brezilyalı futbolcu yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderirken takımını 2-1 öne geçirdi. Müsabakanın geri kalanında başka gol olmazken sarı-lacivertliler, 3 aylık korona virüs salgını yüzünden ara verilen ligde ilk maçını kazandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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