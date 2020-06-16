Fenerbahçe 1 - 3 Trabzonspor: Bordo Mavililer Kadıköy'de 23 yıl kazandı, Türkiye Kupası'nda ilk... Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist, Fenerbahçe'yi İstanbul'da 3-1 mağlup eden Trabzonspor oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist, Fenerbahçe'yi İstanbul'da 3-1 mağlup eden Trabzonspor oldu. Trabzonspor'un finaldeki rakibi Perşembe günü oynanacak Alanyaspor-Antalyaspor maçı sonrası belli olacak. Antalya'daki ilk maçı Alanyaspor 1-0 kazanmıştı.

Trabzonspor, yarı final ilk maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmişti.

Bordo Mavililer İstanbul'da oynanan maçta Sörloth'un 6. dakikada attığı golle öne geçti.

24. dakikada, Fenerbahçe'de yedek kulübesindeki Emre Belözoğlu, Sörloth'la girdiği diyalog ve hakem Cüneyt Çakır'a olan itirazları nedeniyle birer dakika arayla iki sarı kart görerek kenarda kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Fenerbahçe 42. dakikada Deniz'in attığı golle skoru eşitledi.

İlk yarı 1-1 bitti.

23 yıl sonra gelen galibiyet

İkinci yarıda iki takımın da karşılıklı atakları vardı ancak gol yollarında daha etkili olan takım Trabzonspor'du.

61. dakikada Fenerbahçe'nin golüne imza atan Deniz Türüç yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktığında şaşkınlığını ve tepkisini gizlemedi.

Bordo Mavililer 83. dakikada yine Sörloth'un golüyle turu neredeyse garantiledi, adı yeni sezon için Fenerbahçe'yle geçen Novak'ın 90+4'te attığı golle de galibiyetini perçinledi.

Trabzonspor bu sonuçla 23 yıl aradan sonra ilk kez Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup etmeyi başardı ve Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

Halen Süper Lig'de de averajla lider olan Trabzonspor'da futbolcular ve teknik heyet karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşadı.