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Fenerbahçe: 1-1

STAT: EryamanHAKEMLER: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim BozbeyGENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç Özbir - Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 66 Polomat), Soner Dikmen (Dk. 85 Sio), Baiano (Dk. 28 Yasin Pehlivan) (Dk.

Fenerbahçe: 1-1
07.07.2020 20:30 | Son Güncelleme: 07.07.2020 20:54

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç Özbir - Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 66 Polomat), Soner Dikmen (Dk. 85 Sio), Baiano (Dk. 28 Yasin Pehlivan) (Dk. 85 Sessegnon), Sefa Yılmaz, Berat Ayberk Özdemir, Candeias, StancuFENERBAHÇE: Altay Bayındır - Dirar, Jailson (Dk. 46 Emre Belözoğlu), Falette, Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan (Dk. 87 Ömer Faruk Beyaz), Gustavo, Deniz Türünç (Dk. 70 Rodrigues), Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, MuriçSARI KARTLAR: Yasin Pehlivan, Candeias, Sefa Yılmaz (Gençlerbirliği) - Jailson, Ozan Tufan, Hasan Ali Kaldırım, Dirar (Fenerbahçe)GOLLER: Dk. 60 Stancu (Gençlerbirliği) - Dk. 81 Emre Belözoğlu (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 31'inci haftasında Gençlerbirliği, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında Stancu ve Emre Belözoğlu'nun attığı karşılıklı gollerle karşılaşma 1-1 sona erdi.

5'inci dakikada Soner, Stancu verkaçında kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Soner zoru başardı. Vuruşunda top kaleciyi geçerek auta çıktı.9'uncu dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Soner'in ortasında top Jailson'un ayağından sekti, Stancu'da kaldı. Stancu'un vuruşunda kaleci Altay gole izin vermedi.19'uncu dakikada sol taraftan Candeias'ın kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Flavio'nun kafa vuruşunda top kaleciyi de geçerek auta çıktı.32'nci dakikada Tolgay Arslan'nın uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza sahası içinde Sefa'nın önünde kaldı. Vuruşunda Altay topu çeldi ancak top yine Sefa'ya çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Altay son anda ağlara gitmekte olan topu ikinci defa uzaklaştırdı.45'inci dakikada sol taraftan Jailson verkaçında kaleci ile karşı karşıya kalan Vedat'ın vuruşunda ağlara gitmekte olan topu kaleci Ertaç son anda çizgiden çıkardı.49'uncu dakikada Emre'den aldığı pasla sağ taraftan ceza sahasına giren Deniz'in şutunu kaleci Ertaç iki hamlede önledi.57'nci dakikada Emre'nin pasıyla ceza sahasına giren Vedat'ın şutunda kaleci Ertaç mükemmel bir zamanlamayla mutlak bir golü engelledi.60'ıncı dakikada Erdem'in kullandığı serbest vuruşta top bütün savunmayı ve ozanın üstünden geçerek Stancu'nun önünde kaldı. Arka direkte topla buluşan Stancu kalecinin üstünden topu filelere gönderdi: 1-0.67'nci dakikada gençlerbirliği atağında Candeias yaklaşık 30 metreden çektiği şutu kaleci Altay mükemmel bir refklesle kornere çeldi.81'inci dakikada sağ taraftan Dirar'ın ortasında savunmadan seken top Emre'in önünde kaldı. Topun gelişine vuran Emre topu kalecinin solundan filelere gönderdi: 1-1.

Maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.


Kaynak: DHA

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