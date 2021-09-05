Fenerbahçe'nin yeni yengesi gönülleri fethetti

Sarı-Lacivertliler'in Alman transferi Mergim Berisha'nın manken kız arkadaşı Vesa Vllasaliu da çubuklu formayı giydi, bunu profil resmi yaptı. Fenerbahçe taraftarının ilgisinden memnun olan Vesa, kısa sürede takipçi kitlesini genişletti.