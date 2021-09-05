Fenerbahçe'nin yeni yengesi gönülleri fethetti
Sarı-Lacivertliler'in Alman transferi Mergim Berisha'nın manken kız arkadaşı Vesa Vllasaliu da çubuklu formayı giydi, bunu profil resmi yaptı. Fenerbahçe taraftarının ilgisinden memnun olan Vesa, kısa sürede takipçi kitlesini genişletti.
Fenerbahçe'nin yeni yengesi Vesa Vllsalaiu, Sarı-Lacivert'e çok çabuk alıştı.Genç ve potansiyelli oyuncu Berisha, tercihini Fenerbahçe'den yana kullanarak taraftarı sevince boğarken, kız arkadaşı da 'forma' ile sevgileri topladı.Vesa, Sarı-Lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşınca profil fotoğrafına çubuklu ile verdiği pozu ekledi.
Vesa'nın profiline bırakılan "Yengem 40 yıllık Fenerbahçeli gibisin" yorumu büyük etkileşim aldı.
Kaynak: Snob Magazin