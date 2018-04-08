Fener Rum Patrikhanesi'nde Paskalya Ayini Düzenlendi

Fener Rum Patrikhanesi'nde Paskalya Ayini Düzenlendi

HRİSTİYANLARIN en eski ve en önemli bayramı kabul edilen Paskalya bayramı nedeniyle Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin düzenlendi.

Fener Rum Patrikhanesi'nde Paskalya Ayini Düzenlendi

HRİSTİYANLARIN en eski ve en önemli bayramı kabul edilen Paskalya bayramı nedeniyle Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin düzenlendi. 

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönetiminde başlayan ve 3 saat süren törende dualar edildi ve ilahiler okundu. Ayine, başta Yunanistan olmak üzere birçok ülkeden İstanbul'a gelen çok sayıda kişi katıldı.

- İstanbul

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