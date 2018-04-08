Fener Rum Patrikhanesi'nde Paskalya Ayini

Fener Rum Patrikhanesi'nde Paskalya Ayini

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHAHristiyanların en eski ve en önemli bayramı kabul edilen Paskalya bayramı nedeniyle Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin düzenlendi.

Fener Rum Patrikhanesi'nde Paskalya Ayini

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL DHA

Hristiyanların en eski ve en önemli bayramı kabul edilen Paskalya bayramı nedeniyle Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin düzenlendi. 

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönetiminde başlayan ve 3 saat süren törende dualar edildi ve ilahiler okundu. Ayine, başta Yunanistan olmak üzere birçok ülkeden İstanbul'a gelen çok sayıda kişi katıldı.

Görüntü Dökümü:

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Mum yakılması 

Dua edilmesi 

Rumca ilahiler okunması

 Bartholomeos detay

Genel ve Detaylar

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