Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girerek hırsızlık teşebbüsünde bulunan 5 şüpheli,...
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Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girerek hırsızlık teşebbüsünde bulunan 5 şüpheli,...

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girerek hırsızlık teşebbüsünde bulunan 5 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

01.12.2019 17:41 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:46
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girerek hırsızlık teşebbüsünde bulunan 5 şüpheli,...

Fener Rum Patriği 'un evine girerek hırsızlık teşebbüsünde bulunan 5 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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