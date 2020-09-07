Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Ayasofya hazımsızlığı: Sanki diğer camiler yetmiyormuş gibi ibadete açıldı İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ayasofya ve Kariye müzelerinin camiye çevrilmesine yönelik tepki çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin söz konusu eylemlerinin Yunanları, onların kimliğini ve kültürünü rencide ettiğini belirten Bartholomeos, "Sanki diğer camiler yetmiyormuş gibi ibadete açtılar" dedi.

İstanbul'daki Ayasofya ve Kariye müzelerinin camiye çevrilmesine gerek olmadığını savunan İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türk hükümetinin eylemlerinin Yunanları, onların kimliğini ve kültürünü rencide ettiğini belirtti.

"TARİHİMİZİ VE KÜLTÜRÜMÜZÜ RENCİDE EDİYOR"

Fener Rum Patriği Bartholomeos, "Birkaç ay önce Ayasofya camiye dönüştürüldü. Daha sonra da en güzel manastırlardan Kariye de cami yapıldı. Sanki şehirdeki camiler yetmiyormuş, sanki buradaki çoğunluk dininin inananları için çok sayıda ibadethane ihtiyacı doğmuş gibi yönetenler, aceleyle bu kararları aldı. Bu eylemler bizi, kimliğimizi, tarihimizi, kültürümüzü rencide ediyor. Sabrediyoruz ve dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AYASOFYA AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Bu, Bartholomeos'un Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle ilgili ikinci açıklaması oldu. 1 Temmuz'da Feriköy'deki 12 Havariler Kilisesi'ndeki ayinden sonra konuşan Bartholomeos, "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi, dünyada milyonlarca Hıristiyanı, İslam'a karşı çevirecektir. Oysa istenen şey birliktir" demişti.