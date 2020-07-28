Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Cumhurbaşkanı Edoğan'a Sümela Manastırı teşekkürü
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Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Cumhurbaşkanı Edoğan'a Sümela Manastırı teşekkürü

Fener Rum Patriği Bartholomeos, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sümela'nın restorasyon sonrası ziyarete açılması dolayısıyla teşekkür etti.

28.07.2020 20:43 | Son Güncelleme: 28.07.2020 21:26

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılması dolayısıyla teşekkür etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Bartholomeos'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarına verdiği destek ve gösterdiği ilgi nedeniyle duyduğu memnuniyetini ifade ettiği belirtildi.

Bartholomeos'un, görüşmede, Türk ve İslam aleminin yaklaşan Kurban Bayramını tebrik ettiği de kaydedildi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Cumhurbaşkanı Edoğan'a Sümela Manastırı teşekkürü

Kaynak: AA

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