Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Türkiye için dua

FENER Rum Patriği Bartholomeos, Sümela Manastırı'nda yarın yapılacak ayini yönetmek üzere Trabzon'a geldi.

FENER Rum Patriği Bartholomeos, Sümela Manastırı'nda yarın yapılacak ayini yönetmek üzere Trabzon'a geldi. Bartholomeos, kentte ziyaret ettiği Santa Maria Kilisesi'nde düzenlenen akşam duasına katıldı, Türkiye'de yaşanan sel ve yangın afetlerinden korunmak için de dua etti.

Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Altındere Vadisi'ndeki Sümela Manastırı'nda 88 yıl aradan sonra ilk kez 2010 yılında yapılan ayinin 8'incisi yarın gerçekleştirilecek. Meryem Ana'nın göğe yükseldiğine inanılan 15 Ağustos'ta yapılacak ayini yönetmek üzere Fener Rum Patriği Bartholomeos da Trabzon'a geldi. Bartholomeos, kentte davet üzerine ziyaret ettiği Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen akşam duasına da katıldı. Duanın ardından Bartholomeos, ayine izin veren Türk yetkililere ve manastırdaki restorasyona katkı sunanlara teşekkür etti. Bartholomeos, ayrıca Türkiye'de yaşanan sel ve yangın afetlerinden korunmak için de dua etti. Fener Rum Patriği Bartholomeos ve beraberindekiler daha sonra konaklayacakları otele geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar