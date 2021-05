Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Tek olan Tanrı'nın bütün dünya halklarına ve tüm insanlığa ziyadesiyle barış ve refah getirmesi için duacıyız." ifadelerini kullandı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Tek olan Tanrı'nın bütün dünya halklarına ve tüm insanlığa ziyadesiyle barış ve refah getirmesi için duacıyız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Rum Patrikliğinden yapılan açıklamada, Bartholomeos'un Ramazan Bayramı mesajına yer verildi.

Bartholomeos, mesajına, "İslam alemindeki tüm kardeşlerimize, Ortodoks Hristiyanlığının merkezi olan ve yaklaşık 2 bin senedir İstanbul'da bulunan bu kutsal ve tarihi mekandan, oruç döneminin tamamlanması vesilesiyle Ramazan Bayramı'nı neşe, sevgi ve umutla kutlayan yeryüzündeki tüm Müslüman kardeşlerimize en içten tebriklerimizi ve samimi dileklerimizi ifade ederiz." sözleriyle başladı.

İslam'ın 5 temel şartından biri olan orucun, Hz. İbrahim'den gelen tüm dinlerde Tanrı'ya mutlak tabiiyetin bir hatırlatıcısı olan kutsal ve ortak bir uygulama olduğunu belirten Bartholomeos, bu nedenle bütün dinlerde bayramların kutlanmasının birbirilerine olan güveni gösteren mukaddes bir gelenek olduğunu vurguladı.

Bartholomeos, mesajında, şunları kaydetti:

"Hayat için vazgeçilmez bir öge olan besinin, ortak bir sofrayı paylaşmak gibi kutsal bir eylemle herkesi bir araya getirmesine kadar da muhteşem bir olaydır. Tanrı'nın bu nimeti maneviyat için kaynak, kutlama için vesile haline gelir. Bizi, her kıtadaki ve her ülkedeki Müslüman kardeşlerimize daha da yakınlaştırır; dini liderler, inançlı kişiler, kadın ve erkek, genç ve yaşlı olarak birleştirir. Gıda, zenginler ve fakirler, toklar ve açlar, yerleşik ve göçmenler dahil, istisnasız herkes için temel bir ihtiyaç olarak eşit derecede önem taşır. Güvende olanlar için de acı çekenler için de mutlu olanlar ve yas tutanlar için de bu böyledir. Ancak her şeyden önce herkesi dini inançlarından bağımsız olarak birleştirir. Çünkü Tanrı'nın nezdinde insanlar arasında ayrım bulunmaz."

Besin ve orucun yanı sıra ortak parametreler ve insan tabiatının müspet yönlerini keşfedebilecekleri ve bunun zaruri olduğu başka alanların da bulunduğuna işaret eden Bartholomeos, "Koşulsuz sevgi, insan sevgisi, yardımseverlik ve adalet; hepimizin barış içinde birlikte yaşaması ve kültürel iş birliği için verimli bir zemin oluşturur. Bu bağlamda Eski Ahit'teki bir sözü hafızalarımızda tazeliyor ve anlamının çağdaş dünyamız için ne kadar gerekli olduğunu yeniden idrak ediyoruz: 'Sevgiyle sadakat buluşacak, doğrulukla esenlik örtüşecek. (Mezmur 85: 10)' Bu gerçekliğin boyutu ve Tanrı sevgisinin azameti, bizleri bayram coşkusunu paylaşmaya, orucunuzu ve Ramazan Bayramı'nızı içtenlikle tebrik etmeye davet ediyor. Tek olan Tanrı'nın bütün dünya halklarına ve tüm insanlığa ziyadesiyle barış ve refah getirmesi için duacıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu