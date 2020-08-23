Fener Rum Patriği Bartholomeos, Erdek'te ayin yönetti
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Fener Rum Patriği Bartholomeos, Erdek'te ayin yönetti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Balıkesir'in Erdek ilçesinde Meryem Ana anısına düzenlenen ayini yönetti.

23.08.2020 19:07 | Son Güncelleme: 23.08.2020 19:30

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Balıkesir'in Erdek ilçesinde Meryem Ana anısına düzenlenen ayini yönetti.

Tarihi Kirazlı Manastırı'nda yaklaşık 2,5 saat süren ayinin ardından açıklamada bulunan Bartholomeos, devlet makamları, Erdek Belediye Başkanlığı ve ilçe halkı sayesinde dini vecibeleri yerine getirdiklerini söyledi.

Meryem Ana anısına bu ayini yaptıklarını anlatan Bartholomeos, "Her defasında olduğu gibi bu sefer de memleketimizde huzur ve refah için dünyada barış için dua ettik. Sizlere minnettarız, sağ olun, var olun. Hepinizi ve bizim için yorulan, özellikle emniyet mensuplarını sevgi ve muhabbetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Erdek'te ayin yönetti

Kaynak: AA

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