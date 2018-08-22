Fener Rum Patriği Bartholomeos, Erdek'te

Balıkesir'in şirin tatil yöresi Erdek'e gelen Bartholomeos, Erdek Belediyesi'ni ziyaret etti. Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın ve belediyede bulunanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Erdek Kirazlı Manastırı'nda, dördüncü ayinlerini düzenleyeceklerini belirtip, şunları söyledi:

"Erdek'te olmaktan çok mutluyum. Burası bizim evimiz gibi. Hiç yabancılık çekmiyoruz. Belediye başkanlığı ve Erdek halkı bize kucağını açarak misafirperverlik gösteriyorlar. Bize izin verdikleri için İçişleri Bakanlığı'na ve Balıkesir Valiliği'ne de teşekkür ediyorum. Erdek'te ki Kirazlı tarihi manastırının her geçen gün biraz daha yok olduğunu görmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Bu tarihi yapının restore edilerek kurtarılması için Kültür ve Turizm Bakanına bir mektup göndereceğim. Yine Erdek sınırları içindeki Ballıpınar Manastırı'nın da çok kötü durumda olduğunu gazetelerde okudum. Bu durumu da bir mektupla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bildireceğim."

Fener Rum Patriği Bartholomeos, 23 Ağustos'ta yapacakları ayinin, bir Yunan televizyon kanalının yayınıyla uydu aracılığıyla tüm dünyaya naklen verileceğini bildirdi.

Bartholomeos ile birlikte Yunanistan'ın Nea Artaki (Yeni Erdek Bölgesi) Belediye Başkan Yardımcısı Nikolaos Georgalas da Erdek Belediyesi'ni ziyaret etti. - BALIKESİR