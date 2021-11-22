Fener Rum Patriği Bartholomeos Atina'yı ziyaret etti - Haberler
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Fener Rum Patriği Bartholomeos Atina'yı ziyaret etti

AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel
Fener Rum Patriği Bartholomeos Atina'yı ziyaret etti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Atina ziyareti kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Atina ziyareti kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

Bartholomeos'un göreve gelişinin 30'uncu yıl dönümü çerçevesinde gerçekleşen ziyarette Miçotakis, Bartholomeos'un Atina'yı ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisini önceki yıllarda Gökçeada'da ziyaret ettiğini hatırlattı.

Bartholomeos ise Miçotakis'i bu kez de başbakan olarak görmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.

Yunanistan Parlamentosunu da ziyaret eden Bartholomeos'un yarın Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu ile bir araya geleceği bildirildi.

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AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri

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