Fener Plajı 2 ayda 50 bin kişiyi ağırladı
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Fener Plajı 2 ayda 50 bin kişiyi ağırladı

Fener Plajı 2 ayda 50 bin kişiyi ağırladı Samsun'da sadece kadınlara hizmet veren Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin mavi bayraklı Fener Plajı, Haziran ve Temmuz aylarında 50 bin kişiyi misafir etti.

16.08.2020 13:42 | Son Güncelleme: 16.08.2020 14:06

Fener Plajı 2 ayda 50 bin kişiyi ağırladı

SAMSUN - Samsun'da sadece kadınlara hizmet veren Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin mavi bayraklı Fener Plajı, Haziran ve Temmuz aylarında 50 bin kişiyi misafir etti. Özellikle hafta sonları çocuklarıyla birlikte plaja gelen kadınlar, güvenli bir şekilde denize girip güneşin keyfini çıkardı.

Samsun'un batısında yer alan 235 metre uzunluğunda 48 metre genişliğindeki Büyükşehir Belediyesi'nin mavi bayraklı Fener Plajı, kadınların yoğun ilgisini çekiyor. Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor. Özellikle hafta sonları hem Samsunluları hem de çevre illerden gelen misafirleri ağırlayan plajda sadece kadın personeller görev yapıyor. İkisi cankurtaran olmak üzere 15 kadın personelin görev yaptığı Fener Plajı, havaların ısınması ve pandemi nedeniyle normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte Haziran ve Temmuz aylarında 50 bin kişiyi ağırladı.

Günlük ortalama 900 kişinin denize girdiği plajda, korona virüsüne karşı da her türlü tedbirler alınıyor. Her gün dezenfekte edilen, şezlongların sosyal mesafeye uygun bir şekilde yerleştirildiği plajda görev yapan ekipler de tedbirlerin uygulanması noktasında titiz davranıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin mavi bayraklı Fener Plajı Tesis Sorumlusu İlknur Çaylıoğlu, "Plajımız mavi bayraklı ve sadece kadınlara hizmet veriyor. Çalışanlarımız korona virüsü tedbirleri kapsamında maske ve hijyene önem gösteriyorlar. Saat 18.00'de misafirlerimiz çıktıktan sonra bütün şezlonglar dezenfekte ediliyor. Bin 500 kişi kapasiteye sahip plajımızda vatandaşlarımızın yeme içme ihtiyaçlarını karşılayacakları kafeteryamız da mevcut. Normalleşme süreciyle birlikte Haziran ayında hizmete açılan plajımızda yaklaşık 50 bin kişiyi misafir ettik" dedi.

Fener Plajı 2 ayda 50 bin kişiyi ağırladı

Kaynak: İHA

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