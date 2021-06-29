Fener'in yeni teknik direktörü kim? Son dakika Fenerbahçe teknik direktörü belli oldu mu?

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü hakkında yapılan araştırmalar devam ediyor. Pek çok ismin gündemde yer aldığı konu hakkında Fener'in yeni teknik direktörü kim oldu? Fenerbahçe teknik direktörü belli oldu mu? sorularının yanıtları merak edildi. Ali Koç'un genel kuruldan önce "Görüştüğümüz isimleri üçe indirdik hatta iki buçuğa. Seçilirsek, pazartesi günü adını açıklayacağız" demesinin ardından Fenerbahçe camiası, yeni teknik direktör hakkında araştırmala arttı.

Fener'in yeni teknik direktörü kim? Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda 6 bin 459 oy alarak yeniden başkan seçilen Ali Koç ve 6 bin 378 oy alan yönetim kurulu üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını almıştı. Ali Koç'un açıklamaları sonrası Fenerbahçe teknik direktörü belli oldu mu? sorusunun yanıtı merak edildi.

FENER'İN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ardından Emre Belözoğlu'yla da yollar ayrılmıştı.

Fenerbahçe, yeni sezon yapılanmasıyla ilgili teknik direktör konusu üzerine bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürerken geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından pazartesi günü açıklanacağı söylenen hoca konusunda resmi internet sitesinden bir açıklama yapıldı. Teknik direktörün birkaç gün içerisinde açıklanacağı belirtilirken açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol Takımımızın yeni sezon yapılanması kapsamında, Teknik Direktör anlaşmamızı, bu sezonu ve önümüzdeki yılları kapsayacak uzun vadeli bir planlama ile yapacağımızı, daha önce camiamızın bilgisine sunmuştuk.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, önümüzdeki sezon için mutlak şampiyonluk hedefi ile yola çıkarken, camiamızı mutlu edecek sonuçlara imza atacak teknik direktörümüzü kulübümüzün imkanları başta olmak üzere, uzun vadeli futbol aklı, oynatacağı oyun sistemi gibi detayları ile değerlendirmekteyiz.

Bu doğrultuda, bugün açıklamayı planladığımız teknik direktörümüz ile ilgili imza aşamasına gelinmiş olmasına rağmen sözleşme süreci nihayete ermemiştir. Sözleşme sürecinin nihayete ermesiyle birlikte yeni teknik direktörümüz birkaç gün içinde camiamız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Gündemde yer alan isimler arasında ise Marco Silva, Luis Castro, Paulo Fonseca, Slaven Bilic yer alıyor.