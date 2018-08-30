Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı yürüyüşü düzenlendi.

CHP Niğde İl Başkanlığı tarafından organize edilen Niğde Şehitliğinden başlayan yürüyüşte vatandaşlar, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Ellerinde Türk bayrağı ve meşalelerle yürüyen vatandaşlar, çeşitli marşlar söyledi ve slogan attı. Çevredekiler de bu anı cep telefonlarıyla kaydetti, alkış tuttu.

Yürüyerek Atatürk Meydanı'na gelen vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okuduktan sonra dağıldı.