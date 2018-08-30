Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı yürüyüşü düzenlendi.

Manisa Valiliği ile Manisa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle organize edilen yürüyüş için Sultan Camisi önünde toplanan Manisalılar, ellerinde fenerler ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sonunda saygı duruşunda bulunuldu ve mehter takımı eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki bayram kutlamaları vatandaşların da coşkuyla eşlik ettiği çeşitli gösterilerle sona erdi.

Etkinliğe, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Erhan Can sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.