Fener Alayı renkli görüntülere sahne oldu
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Fener Alayı renkli görüntülere sahne oldu

Fener Alayı renkli görüntülere sahne oldu
Habermetre - Haberler | Toplum

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıldönümü Isparta'da coşku içerisinde kutlanırken, kutlamalar akşam da Isparta Belediyesi önünden başlayan ve Valilik önüne kadar devam eden fener alayı ile devam etti.

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıldönümü Isparta'da coşku içerisinde kutlanırken, kutlamalar akşam da Isparta Belediyesi önünden başlayan ve Valilik önüne kadar devam eden fener alayı ile devam etti.

Isparta Belediyesi önünden saat 21. 00'da başlayan fener alayına Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkan Vekili Hakkı Kaya, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in eşi Şadiye Başdeğirmen, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri ve idari erkan ile vatandaşlar katıldı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise korona virüsü dolayısıyla karantina sürecinde olduğundan programa katılamadı.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerine aldıkları Türk Bayrakları ve meşalelerle belediye önünden, Mimar Sinan Caddesi, Isparta Valiliği önüne kadar mehteran eşliğinde yürüdü. Fener alayında komandolar Türk Bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini taşıdı.

Fener alayına Davraz Off-road Kulübü, motosiklet ve bisikletçiler ile belediye ve kamu kurumlarına ait araçlarda katıldı.

Valilik önüne kadar devam eden fener alayı yürüyüşü, bisikletçiler, motosikletçiler ve off-roadcıların geçiş seremonisiyle sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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