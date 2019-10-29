29.10.2019 23:02

Kütahya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Kütahya Belediyesi tarafından organize edilen yürüyüş, Belediye Hizmet Binası önünde başladı.

Zafer Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşe protokol üyeleriyle sporcu grupları ve vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle katıldı.

Yürüyüşün ardından halk dansları ekibi gösteri sundu, askeri bando ve yerel sanatçılar da konser verdi.

Kaynak: AA