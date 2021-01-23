Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

23.01.2021 17:49 | Son Güncelleme: 23.01.2021 18:02
Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 21. haftasında 25 Ocak Pazartesi günü Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 21. haftasında 25 Ocak Pazartesi günü Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Futbolcuların 5'e 2 yaparak sürdürdüğü idmanın basına kapalı bölümde taktik çalışmaların gerçekleştirildiği belirtildi.

Hafif sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş çalışmalarını bireysel sürdürdü.

Sakatlıkları devam eden Ferdi Kadıoğlu ve Marcel Tisserand ise antrenmanda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Attila Szalai de ilk kez basın karşısına çıktı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Ademi'nin doğum günü kutlandı

Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Kemal Ademi'nin doğum günü kutlandı.

Antrenman öncesi Ademi için pasta kesilirken, takım arkadaşları ve teknik heyet oyuncuyu tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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