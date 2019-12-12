Fenebahçe Beko-Anadolu Efes maçından notlar

12.12.2019 20:56 | Son Güncelleme: 12.12.2019 20:56

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes karşılaşmasına sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın bütün biletleri maçın başlamasına kısa bir süre kala tükendi. Salonda hiçbir koltuk boş kalmazken 13 bine yakın sarı-lacivertli taraftar, takımına destek oldu.

Anadolu Efes'in 100 kadar taraftarı da tribündeki yerlerine alarak takımlarına destek verdi.

Ergin Ataman'a tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman'a tepki gösterdi.

Maçın başlamasına kısa bir süre kala sahaya çıkan Ataman aleyhine sarı-lacivertli taraftarlar tezahürat yaptı.

Öte yandan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in oyuncuları Avrupa Ligi yönetiminin sosyal sorumlulu etkinliği olan "One Team Projesi" kapsamında ayakkabılarındaki özel bağcıkla sahaya çıktı.

Ali Koç yalnız bırakmadı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşmayı takip etti.

Sarı-lacivertli takımı yalnız bırakmayan Koç, maçı yönetim locasında izledi. Ali Koç'a sarı-lacivertli kulübün yöneticileri de eşlik etti.

Kaynak: AA