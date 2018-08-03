Fendoğlu Ziyaretlerini Sürdürüyor

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, hız kesmeden ziyaretlere devam ediyor.

Fendoğlu nezaket ziyaretleri kapsamında, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu ve Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'u ziyaret etti.

MHP'li Malatya milletvekili Fendoğlu, ilk ziyaretini Kaymakam Duran'la gerçekleştirdi. Burada bir süre kaymakamla sohbet eden Fendoğlu, daha sonra Sağlık Müdürü Bentli'yi ziyaret etti. MHP'den milletvekili seçilen Fendoğlu'na 'Hayırlı olsun' diyen Bentli, çalışmalarında başarılar diledi.

Ardından MHP'li Fendoğlu ve beraberindeki MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Yılan ve Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı'yla birlikte Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ertan Mumcu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Müdür Mumcu, "Milliyetçi Hareket Partisi il ve ilçe teşkilatıyla birlikte bu nazik ziyaretinizden dolayı gerçekten size teşekkür ediyorum. 24 Haziran Türkiye cumhuriyet tarihimizin yine demokrasi şölenine dönüştüğü hakikaten yüksek katılımlı ve ilimizde de bu oranla birlikte sükunet içerisinde çok demokratik teamüllere uygun bir seçim yaşadık ve milletin takdiri, milletin iradesi her şeyin üzerinde olan inancımızla birlikte sizlerde Milliyetçi Hareket Partisi adına milletvekilliğine seçildiniz. O anlamda da sizi ve teşkilatınızı ayrıca tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

MHP Malatya milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu da, Mumcu'nun Malatya için bir değer olduğunu belirterek, "Özellikle belediyede yapmış olduğu güzel belediyecilik anlayışı ve çalışmalarıyla taraflı- tarafsız herkesin gönlünde ve kalbinde taht kurmuştur. Kendisi bu makama atandığında biz seçim çalışmaları dolayısıyla 'hayırlı olsun'a gelememiştik. Kısmet bugüneymiş. Cenabı Allah hem onun yardımcısı olsun, hem de bizim yardımcımız olsun. Elele birlikte inşallah Malatya'da güzel şeylere imza atacağımıza inanıyorum. Bu vesileyle ben ve teşkilatım adına kendisine ve ekibine hayırlı uğurlu olsun der, başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

Yeni Malatyaspor'a moral ziyareti

MHP'li heyet ardından Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'u ziyaret etti. Nurettin Soykan Tesisleri'nde yeni sezon çalışmalarına çift idmanla devam eden sarı- kırmızılılar MHP'li milletvekili Fendoğlu'nu karşıladı. Topuk Yaylası'ndaki ziyaretten dolayı da Fendoğlu'na teşekkür eden Teknik Direktör Erol Bulut, kendilerini hem Malatya'da hem de Topuk Yaylası'nda ziyaret ettikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. MHP'li Fendoğlu da, Malatyaspor'un bu kent için ortak payda olduğunu ifade etti. - MALATYA