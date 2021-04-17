Fendoğlu ve Gürkan sanayi esnaflarının sorunlarını dinledi
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Fendoğlu ve Gürkan sanayi esnaflarının sorunlarını dinledi

Fendoğlu ve Gürkan sanayi esnaflarının sorunlarını dinledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP ) MYK üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sanayi esnaflarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundular.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP ) MYK üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sanayi esnaflarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundular.

MHP MYK üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sanayi esnaflarının geçtiğimiz Cuma günü sorun ve taleplerini dinledi. Milletvekili Fendoğlu, sadece seçim zamanı değil her zaman vatandaşlarla ve esnaflarla iç içe olduklarını ifade ederek, kendilerine iletilen sorunlarla ilgileneceklerini bildirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise sanayi sitesine yaptıkları hizmetleri dile getirip, belediye olarak istişareye önem verdiklerini söyledi.

Sanayi sitesi esnaflarının talepleri ise çözümlenmesi için not alındı. - MALATYA

Fendoğlu ve Gürkan sanayi esnaflarının sorunlarını dinledi
Fendoğlu ve Gürkan sanayi esnaflarının sorunlarını dinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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