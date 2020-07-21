Fendoğlu ve Gürkan'dan şehit askerler için taziye mesajı
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Fendoğlu ve Gürkan'dan şehit askerler için taziye mesajı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Malatyalı Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ile Karamanlı Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Ahmet Demir için taziye mesajı yayımladı.

Fendoğlu ve Gürkan'dan şehit askerler için taziye mesajı
21.07.2020 12:49 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:53

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Malatyalı Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ile Karamanlı Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Ahmet Demir için taziye mesajı yayımladı.

Fendoğlu, mesajında, Büyükyıldırım'ın şehadet haberini aldığını belirtti.

Fendoğlu, "Bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen hain saldırıda şehit olan ilimiz Yazıhan ilçesi nüfusuna kayıtlı hemşehrimiz Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım'a ve Karamanlı askerimiz Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Ahmet Demir'e Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır diliyorum. Malatyamızın ve aziz milletimizin başı sağolsun. Kahraman şehitlerimizin ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

Gürkan ise Hakkari Çukurca'da üs bölgesine teröristlerce yapılan hain saldırıda Malatyalı Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ile Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir'in şehit olduğunu belirterek, "Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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