Fendoğlu, soykırım iddialarıyla ilgili kurul istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fendoğlu, soykırım iddialarıyla ilgili kurul istedi

Fendoğlu, soykırım iddialarıyla ilgili kurul istedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel Kurulunda söz alarak, "Sözde soykırım iddialarına karşı 57.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel Kurulunda söz alarak, "Sözde soykırım iddialarına karşı 57. Hükumet döneminde Genel Başkanımız Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli başkanlığında, Asılsız Soykırım İddiaları ile Mücadele Koordinasyon Kurulu (ASİMKK) kurulmuş, dezenformasyon engellenmeye çalışılmıştır. Bu Kurulun TBMM Meclisimiz tarafından tekrar kurulması ve hayata geçirilmesi gerekmektedir" dedi.

MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu konuşmasında, "Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, soykırım iftira ve iddiaları için mecliste kınamak yetmiyor. 25 Mayıs 2001 yılında, 57'nci hükümet zamanında, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli başkanlığında "Asılsız Soykırımı İddialarıyla Mücadele Koordinasyon Kurulu" yani "ASİMKK" kurulmuş olup devletimizin maruz kaldığı haksız ve asılsız iddialar için soykırım iddialarına ilişkin çalışmalar yapmış ve başarılı da olmuşladır. Bugün Gazi Meclisimize ve Başkanlığınıza düşen bir görev var. 2001 yılında liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin kurmuş olduğu Asılsız Soykırım İddiaları ile Mücadele Koordinasyon Kurulunun kurularak tekrar hayata geçirilmesidir" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Biden'ın 'soykırım' açıklamasını kınayan TBMM Kararı, Resmi Gazete'de: Yok hükmündedir
Biden'ın "soykırım" açıklamasını kınayan TBMM Kararı, Resmi Gazete'de: Yok hükmündedir
Manisa'da İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçen partili sayısı 135'e yükseldi
Manisa'da İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçen partili sayısı 135'e yükseldi
Milletvekilliği düşen HDP'li Gergerlioğlu'nun TBMM'deki eylemi nedeniyle 5 yıla kadar hapsi istendi
Milletvekilliği düşen HDP'li Gergerlioğlu'nun TBMM'deki eylemi nedeniyle 5 yıla kadar hapsi istendi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Altay Vedat Bilgin Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Merve Dizdar Yılmaz Erdoğan
Spor Diego Muslera Fatih Terim Ali Tandoğan Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fendoğlu, soykırım iddialarıyla ilgili kurul istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 19:09:11. #1.14#

title