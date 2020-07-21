Fendoğlu'ndan şehitler için taziye mesajı
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Fendoğlu'ndan şehitler için taziye mesajı

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Hakkari'de terör saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerler için taziye mesajı yayımladı.

Fendoğlu'ndan şehitler için taziye mesajı
21.07.2020 12:48 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:53

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Hakkari'de terör saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerler için taziye mesajı yayımladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu mesajında, "Dün akşam saatlerinde Hakkari İli Çukurca İlçesi 2'nci Hudut Komutanlığı Hisar Üs Bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen hain saldırıda şehit olan İlimiz Malatya Yazıhan İlçesi nüfusuna kayıtlı hemşehrimiz Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım'a ve Karamanlı askerimiz Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Ahmet Demir'e Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır diliyorum. Malatya'mızın ve Aziz Milletimizin başı sağ olsun.Kahraman şehitlerimizin ruhları şad olsun" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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