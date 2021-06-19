Fendoğlu'ndan Gazi Fırtına'ya ziyaret
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Fendoğlu'ndan Gazi Fırtına'ya ziyaret

Fendoğlu'ndan Gazi Fırtına'ya ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve partinin MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, Malatyalı Gazi Mert Can Fırtına'yı evinde ziyaret ettiMHP Malatya İl Başkan Yardımcısı Veysel Karaçay, Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya ve Başharık Mahallesi Muhtarı Ramazan Taşan ile birlikte,...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve partinin MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, Malatyalı Gazi Mert Can Fırtına'yı evinde ziyaret etti

MHP Malatya İl Başkan Yardımcısı Veysel Karaçay, Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya ve Başharık Mahallesi Muhtarı Ramazan Taşan ile birlikte, Gazi Fırtına'yı ziyaret eden milletvekili Fendoğlu, burada yaptığı konuşmada,

"25 Nisan 2021 tarihinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu'nda mayın patlaması sonucu yaralanan ve GATA'daki tedavisinin ardından baba ocağına geri dönen gazimizi bugün evinde ziyaret ediyoruz, Vatan, Bayrak, Millet ve Devlet uğruna canını ortaya koyan, Kahraman Gazimiz Mert Can Fırtına kardeşime ve onun değerli ailesine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Fendoğlu, gazilik ve şehitlik mertebesinin öneminden söz ederek, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizlerin vatan, millet uğruna anadan, yardan ve serdengeçen, Yüce Türk Devleti ve Aziz Milletimiz için her şartta ve koşulda mücadele eden askerlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimiz ile bu uğurda canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimiz ve şehitlerimiz konusundaki hassasiyetimiz herkesin malumudur. Haberdar olduğumuz tüm gazilerimizi ve yakınlarını ziyaret ediyor, Aziz Şehitlerimizin emaneti olan aileleri ve Cennet kabirlerini ziyaret etme konusunda hassasiyet gösteriyoruz. 25 Nisan 2021 tarihinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu'nda mayın patlaması sonucu yaralanan ve GATA'daki tedavisinin ardından geri dönen gazimizi Başharık'taki baba evinde ziyaret ediyoruz, Vatan, Bayrak, Millet ve Devlet uğruna canını ortaya koyan, Kahraman Gazimiz Mert Can Fırtına kardeşime ve onun değerli ailesine şükranlarımı sunuyorum. MHP Malatya İl Başkanlığımızın ziyareti sonrasında milletvekili olarak ilk bizim ziyarette bulunmamız dolayısıyla teşekkürlerini ileten gazimize ve ailesine karşı görevimizi yerine getirmiş olmanın huzurunu yaşıyoruz. Gerek gazimiz gerekse ailesi için, üzerimize düşeni her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu kendilerine iletiyoruz. Bundan sonra kendileriyle olan irtibatımızı kesmeyeceğiz. MHP Malatya Milletvekili olarak Kahraman Gazimiz Mert Can Fırtına kardeşime ve onun değerli ailesine tekraren şükranlarımı sunuyorum. Rabbim tüm güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Fendoğlu'ndan Gazi Fırtına'ya ziyaret
Fendoğlu'ndan Gazi Fırtına'ya ziyaret
Fendoğlu'ndan Gazi Fırtına'ya ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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