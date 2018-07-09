Fendoğlu'ndan Başhekim Keleş'e Ziyaret

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Keleş'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Fendoğlu, seçim süresi boyunca prensip olarak hiçbir hastaneyi ziyaret etmediğini belirterek, "Etik bulmadım. Hasta yakınlarını da ziyaret etmedim. Seçilirsem dedim gider ziyaret ederim. Bu vesileyle geç kaldım. Aklınıza bir şey gelmesin" dedi.

Başhekim Keleş de, Fendoğlu'nun ziyaretinden dolayı teşekkür erek, milletvekilliğinin vatan ve millet için hayır getirmesini temenni etti - MALATYA