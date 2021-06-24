Fendoğlu, çiftçilerin sorunlarını dile getirdi
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Fendoğlu, çiftçilerin sorunlarını dile getirdi

Fendoğlu, çiftçilerin sorunlarını dile getirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel Kurulunda söz alarak çiftçilerin sulama birlikleri ile Ziraat Bankası'na olan borçlarının yapılandırılması ve bu borçlardan kaynaklanan icra işlemlerinin durdurulmasını talep etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel Kurulunda söz alarak çiftçilerin sulama birlikleri ile Ziraat Bankası'na olan borçlarının yapılandırılması ve bu borçlardan kaynaklanan icra işlemlerinin durdurulmasını talep etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, dünya kayısı başkenti Malatya'da 2021 yılı kayısı hasadının başladığını belirterek, çiftçilere ve Malatya'ya bu yılki kayısı hasadının hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Fendoğlu, konuşmasının devamında ise Malatya'da Mayıs ayında yaşanan don olayı ve 2020-2021 Covid-19 pandemi sürecinin dikkate alınmasını ve bu bağlamda çiftçilerin mağduriyet yaşamamaları gerektiğini belirterek, "Mayıs ayında yaşanan zirai don olayı ve 2020-2021 covid19 pandemi süreci dikkate alınarak çiftçilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için 2020 yılı ve öncesine ait sulama birlikleri ile Ziraat Bankasına olan borçlarının yapılandırılması ve bu borçlardan kaynaklanan icra işlemlerinin durdurulması gerekmektedir. Çiftlerimizin beklentileri ve talepleri bu yönde olup, yapılan çalışmaların hızlandırılmasını talep etmekteyiz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Fendoğlu, çiftçilerin sorunlarını dile getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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