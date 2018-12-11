Fenalık Geçiren Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı

Bingöl'de, otobüs şoförünün aracında fenalaşan kadını hastanenin acil servisine ulaştırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez-Simani Mahallesi hattında çalışan 12 M 0022 plakalı otobüsün sürücüsü Ali Tuncel, sefer sırasında yolcular arasındaki bir kadının fenalaşması üzerine güzergahını değiştirerek Bingöl Devlet Hastanesi'ne yöneldi.

Hastayı acil servise ulaştıran Tuncel'in çabası aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Tuncel, sefer sırasında yolcunun fenalaşması üzerine yönünü hastaneye çevirdiğini belirterek, "Ters yönden hastanenin acil servisine gittim. Hastayı sedyeye yerleştirdikten sonra yolcularımla yoluma devam ettim. Daha sonra kadının iyi olduğu haberini öğrendim, çok mutlu oldum." ifadesini kullandı.