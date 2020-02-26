Fenalık geçiren sürücü TEM'in ortasında ölümden döndü

26.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:21

Kocaeli TEM Otoyolunda direksiyon başında fenalık geçiren sürücü önce aracını aniden yol ortasında durdu sonra daha sonra ise gaza basarak beton bariyerlerin üzerine çıktı.



Olay 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Derince mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu Ankara istikametinde 34 BDF 119 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Burak Ö., direksiyon başında fenalık geçirdi. Kendini kaybeden Burak Ö. Aniden frene basarak aracını akan trafiğe rağmen orta şeritte durdurdu. Durumu fark eden trafik polisleri ise sürücünün yardımına koşarak kaza olmaması için trafiği durdurdu. Yol ortasında aracı içinde fenalık geçiren sürücü ise bir anda gaza basarak önce orta şeritteki bariyerlere daha sonra ise yol kenarındaki bariyerlere çarptı.



Çarpmanın etkisiyle büyük hasar gören otomobildeki sürücü araç içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören polis ekiplerinin ihbarı sonrasında olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA