Fenalaşıp tramvay raylarına düşen kadın, makinistin dikkati sayesinde kurtuldu (2)

Fenalaşıp tramvay raylarına düşen kadın, makinistin dikkati sayesinde kurtuldu (2)

KADIN MAKİNİST O ANLARI ANLATTI

Samsun'da durakta beklerken aniden fenalaşıp raylara düşen kadını fark edip tramvayı durdurarak ilk müdahaleyi yapan makinist Merve Yıldız Öker (33), yaşadığı o anları anlattı. 4,5 yıldır makinistlik yapan Öker, saat 21.30 sıralarında seferini tamamlayan tramvayı depo sahasına götürdüğü söyleyerek, Türk-İş istasyonuna yaklaştığımda rayların üzerinde bir şey olduğunu fark ettim. İlk önce uzaktan tam anlayamadım, kontrollü bir şekilde ilerledim. Yaklaştığımda bayanın raylara yüzüstü şekilde yattığı gördüm. Hemen kontrol merkezine anons yapıp bilgi verdim. Sonrasında dışarı çıktım, bayanın yanına gittiğimde bilinci yerinde değildi. 112'yi arayıp ambulans talep ettim. Daha sonra bayanı platform üzerine almaya çalıştım tek başıma yapamayınca geçen bir yayadan yardım istedim. Beraber platformun üzerine yatırdık. Sonra kendine gelmeye başladı. Gerekli müdahaleyi yapmaya çalıştım. Ambulans geldikten sonra biraz daha kaldıktan sonra ayrıldım dedi.

Böyle bir olayı daha önce yaşamadığını söyleyen Öker, Her gün aslında birçok olay, tehlike atlatıyoruz aslında ama böyle bir olay yaşamadım daha önce. Dikkat bizim için çok önemli. Gördüğüm anda bayana koşup yardım ettim. Makinistlik görevinde dikkat çok önemli bir unsur. Hat içerisinde günde onlarca olayla karşılaşabiliyoruz, yaya, hayvanlar girebiliyor. O akşam da dikkatim sayesinde, fark edilemeyebilirdi, hava karanlıktı çünkü. Daha geç fark edebilirdim, sonuçta trenler ağır makineler olduğu için durma payları biraz daha uzun, normal araçlar gibi değil. Geç fark ettiğimde daha kötü sonuçlar doğurabilirdi. Çok mutluyum yardım edebildiğim için, sonuçta genç bir bayandı. Erken fark ettiğim için mutluyum. Daha kötü sonuçlar olmadığı için mutluyum. Kısıtlama saatindeydi, kimse yoktu geç fark edilseydi belki daha kötü olurdu diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı