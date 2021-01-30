Fenalaşıp tramvay raylarına düşen kadın makinistin dikkati sayesinde kurtuldu
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Fenalaşıp tramvay raylarına düşen kadın makinistin dikkati sayesinde kurtuldu

30.01.2021 13:35 | Son Güncelleme: 30.01.2021 13:41
Fenalaşıp tramvay raylarına düşen kadın makinistin dikkati sayesinde kurtuldu

Fenalaşıp tramvay raylarına düşen kadın makinistin dikkati sayesinde kurtulduSAMSUN'da tramvay beklerken aniden fenalaşıp raylara düşen kadın, makinist Merve Yıldız Öker'in dikkati sayesinde kurtuldu.

Fenalaşıp tramvay raylarına düşen kadın makinistin dikkati sayesinde kurtuldu

SAMSUN'da tramvay beklerken aniden fenalaşıp raylara düşen kadın, makinist Merve Yıldız Öker'in dikkati sayesinde kurtuldu. Tramvayı durduran Öker, kadına ilk müdahaleyi yaparken, o anlar güvenlik kamarasına yansıdı.

Olay, önceki gün Atakum ilçesinde hatif raylı sistemin Türk-İş durağında meydana geldi. Durakta tramvay bekleyen ismi öğrenilemeyen kadın, aniden fenalaşıp rayların üzerine düştü. Bir süre sonra durağa yaklaşan tramvayın makinisti Merve Yıldız Öker, raylar üzerindeki kadını fark etti. Tramvayı durduran Öker, baygın kadına ilk müdahaleyi de kendisi yaptı. Merve Yıldız Öker, Hatif Raylı Sistem Kontrol Merkezi ile iletişime geçip bilgi verdi. Bunun üzerine durağa sağlık ekipleri sevk edildi. Kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Fenalaşıp tramvay raylarına düşen kadın makinistin dikkati sayesinde kurtuldu
Fenalaşıp tramvay raylarına düşen kadın makinistin dikkati sayesinde kurtuldu
Fenalaşıp tramvay raylarına düşen kadın makinistin dikkati sayesinde kurtuldu
Fenalaşıp tramvay raylarına düşen kadın makinistin dikkati sayesinde kurtuldu
Fenalaşıp tramvay raylarına düşen kadın makinistin dikkati sayesinde kurtuldu
Fenalaşıp tramvay raylarına düşen kadın makinistin dikkati sayesinde kurtuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER

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