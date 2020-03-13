Fenalaşan sürücüyü polis hastaneye yetiştirdi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafikte fenalaşan sürücü, polis tarafından hastaneye yetiştirildi.
13.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:32
Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafikte fenalaşan sürücü, polis tarafından hastaneye yetiştirildi.
Alınan bilgiye göre, otomobiliyle Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde ilerleyen Burak Özdemiroğlu (22) aniden fenalaştı.
Yol ortasında duran otomobili fark eden trafik polisleri aracın yanına gitti.
Fenalaşan sürücüye ilk müdahaleyi yapan polis memuru, Özdemiroğlu'nu aracını kullanarak İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.
Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA