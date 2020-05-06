Fenalaşan kadının imdadına sağlık ekipleri yetişti
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Fenalaşan kadının imdadına sağlık ekipleri yetişti

Fenalaşan kadının imdadına sağlık ekipleri yetişti
06.05.2020 17:37 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:37

Zonguldak'ta epilepsi hastası olduğu öğrenilen kadın Valilik binasında fenalaşınca sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta epilepsi hastası olduğu öğrenilen kadın Valilik binasında fenalaşınca sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Valiliğinde epilepsi hastası olduğu öğrenilen ismi öğrenilemeyen kadın bir anda baygınlık geçirdi. Haber verilmesi üzerine valiliğe gelen 112 sağlık ekipleri fenalık geçiren kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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