Fen Lisesi öğrencisi makale yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu.

Yakutiye Prof.Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Feyza Elveren, Konya Bilim Merkezi tarafından düzenlenen sosyal bilimler dalında düzenlenen makale yarışmasında Türkiye üçüncüsü olarak bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

Okul Müdürü Osman Coşkun, emeği geçen okul öğretmeni Nilda Temmeli ve öğrencisini tebrik etti. - ERZURUM