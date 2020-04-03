Fen lisesi öğrencisi Kübra'dan 2 gündür haber alınamıyor Antalya'da yaşayan fen lisesi öğrencisi Kübra Düztaş'tan 2 gündür haber alınamıyor.

Antalya'da yaşayan fen lisesi öğrencisi Kübra Düztaş'tan 2 gündür haber alınamıyor.

Kübra Düztaş'ın 1 Nisan Çarşamba günü Manavgat ilçesi Dolbazlar Mahallesi'ndeki evlerinden ayrıldığı, son olarak Manavgat merkezde minibüsten inerken görüldüğü bildirildi. 1 Nisan Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Dolbazlar Mahallesi'ndeki evlerinden 'Markete gidiyorum' diyerek ayrılan ve son olarak Antalya Caddesi'nde minibüs durağında Dolbazlar minibüsünden inerken görülen Kübra Düztaş'tan 2 gündür haber alınamıyor. Kübra Düztaş'ın ailesi, Sarılar Jandarma Karakoluna ve Cumhuriyet Savcılığına kayıp başvurusunda bulundu.

"Hayatından endişe duyuyoruz"

Kızlarının hayatından endişe ettiklerini söyleyen Şener-Zahide Düztaş çifti, "Kızımız Kübra 16 yaşında 1.50 boyunda ve yaklaşık 65 kilo ağırlığında bizim tek çocuğumuz. Namık Karamancı Fen Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi. Her ailede olduğu gibi ufak tefek sorunlar yaşıyoruz. Biz kızımızı çok seviyoruz ve bir an önce bulunmasını istiyoruz. Onun hayatından endişe ediyoruz. Kızımızı gören veya yerini bilenlerin Allah rızası için en yakın polis veya jandarmaya bildirmesini istiyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA