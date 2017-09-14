Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri Hız Kesmiyor

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kırsalda ve kent merkezindeki çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.



Ekipler, çalışmalar kapsamında Kızılinler Mahallesi'nde yürüttüğü stabilize yol çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ayrıca Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Kızılinler Mahallesi ile Akçayır Mahallesi arasında bulunan yolda satıh kaplama işlemi gerçekleştirildi. Öte yandan ekipler yaz dönemi programı doğrultusunda Muttalip ve Çukurhisar Mahalleleri ile Yeşilköy Mevkii'nde de stabilize yol yapım çalışmaları öncesi zemin hazırlığı yapıyor. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Tepebaşı merkezinin yanı sıra kırsal alanda da Eskişehir'e yakışır modern ulaşım şartlarının sağlanması için çalışmaların devam edeceğini bildirdi. - ESKİŞEHİR